Vor dem Saisonfinale beim 1. FC Magdeburg lebt beim 1. FC Kaiserslautern noch die Hoffnung auf Rang sechs. Der Gegner benötigt aber noch einen Punkt, um die Klasse endgültig zu sichern.

Kaiserslautern (dpa) – Vor dem Saisonfinale beim 1. FC Magdeburg am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) kann sich Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern in der Tabelle noch um einen Platz verbessern. Um den sechsten Rang noch zu erreichen, muss der FCK aber in Magdeburg gewinnen und auf eine gleichzeitige Niederlage von Hertha BSC bei Arminia Bielefeld hoffen.

«Wir haben die Saison nach dem wichtigen Sieg gegen Bielefeld noch nicht abgehakt. Für uns geht es darum, dass wir noch einen Platz gutmachen können, wenn wir unserer Pflicht nachkommen, das Spiel mit der größtmöglichen Seriosität anzugehen. Das haben wir auch der Mannschaft in dieser Woche so gesagt», erklärte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht. Die Partie in Magdeburg sei am letzten Spieltag noch einmal eine Herausforderung. «Sie brauchen noch einen Punkt, aber sie sind kein Team, das auf einen Punkt spielen wird. Wir stellen uns dieser Herausforderung und wollen dort etwas holen», sagte Lieberknecht.

Am Sonntag muss der FCK auf die verletzten Ivan Prtajin, Mika Haas und Semih Sahin verzichten. Hinter dem angeschlagenen Norman Bassette steht noch ein großes Fragezeichen, Luca Sirch muss aufgrund auf einer Gelb-Sperre pausieren.