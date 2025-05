Shopping in Bad Neuenahr-Ahrweiler? In einem Kaufhaus erleben die Kunden eine Überraschung.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Die Fassade eines Kaufhauses in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist in Brand geraten. Das Geschäft wurde laut Polizei geräumt – mehrere Kunden verließen das Gebäude. Verletzte gab es nicht. Unter der Fassadenverkleidung hatte sich Dämmmaterial entzündet, die Feuerwehr konnte die Flammen aber in kurzer Zeit löschen. Schadenshöhe und Brandursache waren zunächst unbekannt. Die Polizei begann zu ermitteln.