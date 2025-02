Fasching gegen Faschismus – mit Lars Reichow

Karneval soll politisch sein, besonders in Rheinland-Pfalz rühmt man sich für die scharfe Satire – doch nur wenige Redner zeigen so offensiv Haltung wie der Mainzer Lars Reichow. Dabei ist die Kritik am Autoritären eigentlich das Wesen der Fastnacht.

Als Lars Reichow 2023 vor einem Millionenpublikum der Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz“ in die Bütt steigt, sitzen im Saal auch zahlreiche Spitzenpolitiker: Innenministerin Nancy Faeser, aber auch vier Ministerpräsidenten und zahlreiche Abgeordnete des Landtags. Reichow sorgt in dieser Nacht für einen der größten Eklats in der jüngeren Geschichte des rheinischen Karnevals, indem er die AfD-Fraktion im Bundestag als „ungehobelte Arschlöcher“ benennt. Eine Aussage, die Konsequenzen hat.

Nur selten wird eine Büttenrede so bekannt wie diese. Dabei soll der Karneval doch eigentlich politisch sein, gerade in Mainz. Ursprünglich nutzten Autoren des 19. Jahrhunderts den Windschatten des Karnevals, um die Zensur zu umgehen und Kritik am Absolutismus zu verbreiten. Wieso ist heute nur noch so wenig davon übrig, stehen Frohsinn und Party für viele Narren an erster Stelle? Darüber spricht Podcast-Host Finn Holitzka in dieser Folge mit Lars Reichow, Professor Stefan Neuhaus von der Uni Koblenz und weiteren Gästen.

Heute versteht sich Karneval als bunt. Aber kann man sich wirklich darauf verlassen, dass der Karneval im Zweifel im Zeichen der Freiheit steht? Ein Blick in die Historie lässt da Zweifel aufkommen. Hartnäckig hält sich der Mythos, die Karnevalisten wären im Dritten Reich eine Art närrischer Widerstand gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. In den Chroniken vieler Karnevalsvereine wird diese Phase allerdings bis heute ausgeklammert.

Tausende Geschichten gibt es über den Karneval. Die spannendsten hören Sie nun auch in einer neuen Serie unseres Podcasts: „Unter Narren – Nichts ist so ernst wie der Spaß“ präsentiert die kuriosen und kontroversen Seiten der Session. Bereits erschienen ist auch die Folge „Hot Gun Town“ über einen Koblenzer Karnevalsprinzen, der eine Westernstadt gründete. Alle Folgen hören Sie auf dem Kanal RZInside auf Spotify oder unter rhein-zeitung.de/audio.