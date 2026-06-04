Nürburg (dpa/lrs) - Die ersten Fans haben auf dem Campingplatz bei Rock am Ring ihre Zelte aufgeschlagen. Rund 90.000 Menschen werden bei dem Festival am Nürburgring in der Eifel erwartet, wie die Veranstalter mitteilten. Die Campingbereiche und Parkplätze sind bereits geöffnet. Das Musikspektakel vom 5. bis zum 7. Juni mit Stars wie Linkin Park und Iron Maiden ist seit Herbst 2025 ausverkauft.

Für Festivaldirektorin Jana Post bedeutet das: «Einfach wieder in der Eifel sein, drei Tage mit den Besuchenden hier feiern, wunderbare Musik hören und Rock am Ring feiern.» Neben dem bereits bekannten Line-Up gebe es auch «ein paar Sachen, die wir jetzt noch nicht verraten». Sie rät allen Menschen vor Ort, sich «einfach auf alles einzulassen» und Erinnerungen zu kreieren, «von denen ihr vielleicht in zehn Jahren immer noch erzählt».

Doch das Wetter meint es nicht gut mit den Festivalfans. Der Freitag soll dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wechselnde Bewölkung und Schauer in Rheinland-Pfalz mit sich bringen, die Temperaturen steigen auf maximal 17 bis 21 Grad. Im Norden sind auch vereinzelt Gewitter möglich. Der Samstag soll demnach zunächst trocken beginnen, doch zum Nachmittag sollen die Schauer und zum Abend auch Gewitter zurückkehren – kalt dürfte es zumindest tagsüber mit bis zu 24 Grad jedoch nicht werden. Weitere Erleichterung bringt demnach der Sonntag, die Meteorologen erwarten nur noch einzelne Schauer.

Rock am Ring