Fußball-Bundesliga
Fan-Support eingestellt: Notfälle in Paderborn und Mainz
SC Paderborn 07 - Eintracht Frankfurt
Fans von Eintracht Frankfurt im Spiel beim SC Paderborn.
Swen Pförtner. DPA

Bei den Bundesliga-Spielen in Paderborn und Mainz haben die Fans zeitweise die Unterstützung eingestellt. Grund in beiden Fällen: ein medizinischer Notfall.

Lesezeit 1 Minute

Paderborn (dpa) - Bei gleich zwei Spielen der Fußball-Bundesliga ist es zu medizinischen Notfällen auf den Tribünen gekommen. Bei der Partie zwischen Mainz 05 und Bayern München wurden die Anfeuerungen der Fans für mehrere Minuten eingestellt. Auslöser war ein Arzteinsatz im Bayern-Block. Eine zunächst bewusstlose Person ist nach Angaben eines Mainzer Vereinssprechers aber mittlerweile wieder ansprechbar.

Beim Spiel zwischen dem SC Paderborn und Eintracht Frankfurt gibt es seit dem Anpfiff keinen laustarken Support. Ein Anhänger der Eintracht war nach Angaben des Pressesprechers der Frankfurter im Gästeblock in die Tiefe gestürzt, wie die «Bild» berichtete. Der Stadionsprecher bat via Durchsage darum, «den Stimmungsbogen heute gesenkt zu lassen. Wir hoffen das Beste für den Frankfurter Fan.»

© dpa-infocom, dpa:261107-930-960573/2

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