Polizeieinsatz
Familienfeier eskaliert
Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle
Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Bei einer Veranstaltung gibt es Streit. Ein Mensch wird angegriffen und verletzt.

Weingarten (dpa/lrs) – In Weingarten ist eine Familienveranstaltung eskaliert. Wie die Polizei berichtete, kam es am Freitagabend zu Streitigkeiten zwischen mehreren untereinander bekannten Personen. Dabei wurde demnach ein Mensch mutmaßlich mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und verletzt.

Die Person musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr, wie es hieß. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260502-930-23623/1

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