Nachrichten im Umlauf
Falsche Steuererstattung: Ministerium warnt vor Betrug
Cyberkriminalität
Mit kurzen Fristen wird den Behörden zufolge versucht, Zeitdruck aufzubauen. (Symbolbild)
Philip Dulian. DPA

Täuschend echte E-Mails versprechen Geld vom Finanzamt. Wer persönliche Daten eingibt, könnte Betrügern in die Falle gehen.

Lesezeit 1 Minute

Saarbrücken (dpa/lrs) – Das saarländische Finanzministerium warnt vor betrügerischen E-Mails im Namen der Steuerverwaltung. «Aktuell sind täuschend echt gestaltete Nachrichten im Umlauf, in denen eine angebliche Steuererstattung in Aussicht gestellt wird», teilte die Behörde in Saarbrücken mit. Empfängerinnen und Empfänger würden aufgefordert, persönliche Daten einzugeben. «Die Nachrichten stammen nicht von der Steuerverwaltung.»

In den betrügerischen Nachrichten werde unter anderem mitgeteilt, die Prüfung der Einkommensteuererklärung für 2025 sei abgeschlossen, und es stehe eine hohe Steuererstattung bereit. Die Mails seien teilweise professionell gestaltet. Wer eine verdächtige Nachricht erhalte, sollte diese nicht beantworten, sondern löschen. «Bei Zweifeln können Sie sich an Ihr zuständiges Finanzamt wenden.»

© dpa-infocom, dpa:261022-930-880061/1

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