Heizkosten auf Rekordniveau Heizen ist teuer: RLP kommt vergleichsweise günstig weg 16.10.2025, 17:30 Uhr

i Die Heizsaison dürfte teuer werden: Die Energiekosten liegen laut einer Studie auf Rekordniveau. Thomas Banneyer/dpa

In den vergangenen vier Jahren sind die Kosten fürs Heizen massiv gestiegen. Eine neue Studie zeigt: Während RLP noch vergleichsweise günstig heizt, müssen Menschen im Saarland richtig tief ins Portemonnaie greifen.

Jetzt, Mitte Oktober, dürften in vielen Haushalten die Heizungsventile aufgedreht sein: Draußen wird’s kühl, drinnen lieber nicht. Wohlige Wärme bringt jedoch auch in dieser Heizsaison Kosten mit sich. In welchem Maße aber, das zeigt jetzt einmal mehr der aktuelle Atlas für Energie, Wärme und Wasser 2025 des Energiedienstleisters Techem.







