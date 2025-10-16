Ausbildung zum Spezialisten Campus Hahn: Über den Hörsaal zur Kripo 16.10.2025, 13:00 Uhr

i Alena Langlotz (19) und Tobias Eschborn (20) haben sich für den neuen Kripo-Studiengang der Landespolizeihochschule entschieden. Am Campus Hahn werden seit 2024 pro Jahr knapp 60 Kommissaranwärter für die Kriminalpolizei ausgebildet. Kevin Rühle

Alena Langlotz und Tobias Eschborn gehören zum ersten Jahrgang, der an der Hochschule der Landespolizei am Hahn zu Kriminalpolizisten ausgebildet wird. Wir haben mit den angehenden Kommissaren darüber gesprochen, was sie im Studium erwartet.

Auf dem Campus Hahn herrscht große Betriebsamkeit. Die neuen Studenten der Landespolizeihochschule sind eingetroffen. Sie sind leicht an der Zivilkleidung zu erkennen. Uniform gibt es erst später. Jetzt müssen sich die Kommissare in spe erst mal auf dem weitläufigen Gelände der früheren US-Airbase orientieren.







