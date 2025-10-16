Drei Verbindungen fallen weg So reagiert der Hahn auf die Ryanair-Flugstreichungen 16.10.2025, 14:24 Uhr

i Ryanair kritisiert die hohen Kosten in Deutschland unermüdlich, die Flugstreichungen sind eine (erneute) Reaktion darauf. Marcel Kusch. Marcel Kusch/dpa

Wer im Winter nach Kalabrien, Sevilla oder Venedig-Treviso fliegen möchte, muss sich eine Alternative zum Hahn suchen: Ryanair streicht die Verbindungen aus Protest gegen hohe Kosten in Deutschland. So reagiert der Hahn auf die Ankündigung.

Die Nachricht aus Dublin dürfte am Hahn nicht gerade Freude ausgelöst haben: Ryanair streicht sein Flugangebot in Deutschland zum Winter deutlich zusammen – und diesmal geht die Reduktion am treuen Partner im Hunsrück nicht spurlos vorüber. Drei Routen entfallen: Kalabrien, Sevilla und Venedig-Treviso werden künftig nicht mehr angeflogen.







