16.10.2025

Ausfahrt ins Nichts: In der Eifel prangt in der A1 eine Lücke. Es gibt neue Zweifel daran, ob sie überhaupt geschlossen werden kann.

Kann der aus der Eifel stammende Bundesverkehrsminister seine Zusage einhalten, dass der A1-Lückenschluss tatsächlich vollständig gebaut wird? Es bestehen zumindest Zweifel daran.

Glaubt man Verkehrsminister Patrick Schnieder, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Bagger in der Eifel rollen und mit dem Bau des A1-Lückenschlusses begonnen wird. Obwohl der Eifeler CDU-Politiker statt der von ihm geforderten 15 Milliarden Euro zusätzlich nur 3 Milliarden Euro mehr bekommt, sollen alle Autobahnprojekte, die baureif sind, gebaut werden.







