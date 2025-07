Die zwölfjährige Luise aus Freudenberg (Nordrhein-Westfalen) war am 11. März 2023 von zwei Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden – 12 und 13 Jahre alt. Weil die Mädchen unter 14 waren, galten sie laut Jugendgerichtsgesetz als noch strafunmündig: Strafrechtliche Sanktionen waren somit ausgeschlossen. Dieser schreckliche Fall hatte vor etwas mehr als zwei Jahren bundesweit für Bestürzung gesorgt – und ein massives Medienecho ausgelöst. Nun landet der Fall doch noch vor Gericht: Am Koblenzer Landgericht läuft am heutigen Nachmittag ein Zivilverfahren an.

Angehörige von Luise fordern in Koblenz unter anderem Schmerzensgeld sowie Bestattungskosten von den zwei Mädchen, die die Bluttat vor etwas mehr als zwei Jahren gestanden hatten: Es soll um 180.000 Euro gehen. Das Zivilverfahren startet mit einer sogenannten Güteverhandlung. Es handelt sich dabei um ein gängiges Vorgehen. Das Prozedere hat das Ziel, schon vorab zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Sollte die Güteverhandlung heute scheitern, so wird unmittelbar im Anschluss eine öffentliche Verhandlung in Koblenz beginnen.

Verhandlung läuft wohl digital ab

Das Landgericht teilt mit, dass diese jedoch als Videoverhandlung durchgeführt würde. Das heißt, dass die Prozessbeteiligten sich digital zuschalten können und nicht persönlich erscheinen müssen. Und voraussichtlich würden sie von diesem Angebot auch Gebrauch machen, hieß es seitens des Gerichts.

Während der Vernehmung der beiden beklagten Mädchen soll ferner die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Aufgrund der großen Zahl an Presseanfragen zu dem Verfahren wird die Pressesprecherin des Koblenzer Landgerichts gegen Mittag – also noch vor dem Verfahren – ein Statement zu der Causa abgeben.

Luise stammt zwar aus Freudenberg (NRW), ihr Leichnam war aber hinter der Landesgrenze von Rheinland-Pfalz gefunden worden. Da der Fundort der Leiche auch als Tatort gilt, waren die Koblenzer Polizei und die Koblenzer Staatsanwaltschaft damals für die Ermittlungen zuständig. Und das Landgericht Koblenz nun für das Verfahren. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Polizei und der Staatsanwaltschaft Koblenz war vor zwei Jahren von „mehreren Messerstichen“ die Rede, Todesursache: Verbluten. Die zwölfjährige Schülerin sei demnach nach dem Besuch bei einer Freundin auf dem Heimweg in einem Waldstück getötet worden.

Daniel Gehrke von der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hatte bei der Pressekonferenz den Fall Luise chronologisch für die Presse aufgerollt. Am Ende sei es nach einer großen Suchaktion ein Hundeführer gewesen, der vermelden musste, dass soeben ein totes Mädchen in einer Böschung in der Nähe von Bahnhof Wildenburg auf dem Gebiet der Ortsgemeinde Friesenhagen im Kreis Altenkirchen gefunden worden sei. Es war Luise.

Mario Mannweiler von der Staatsanwaltschaft Koblenz sprach vor zwei Jahren sichtlich betroffen von einem erschütternden Ereignis. Er gab nur sehr wenige Informationen zu den Täterinnen oder dem mutmaßlichen Motiv preis. Er verwies diesbezüglich unter anderem auf Persönlichkeitsrechte und den Jugendschutz. Mannweiler sagte, dass Luise wohl dort getötet worden sei, wo sie später auch gefunden wurde. Die Mädchen seien nun in der Obhut eines Jugendamtes, welches für alle weiteren Maßnahmen zuständig zeichne, hieß es weiter.

Florian Locker vom Polizeipräsidium Koblenz sagte damals, dass sich die Mädchen bei der Befragung in Widersprüche verstrickt hätten. Die Kinder seien in Anwesenheit von Erziehungsberechtigten und im Beisein von psychiatrischen und psychologischen Experten vernommen worden. Laut Locker haben die Mädchen die Messertat eingeräumt.