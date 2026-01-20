Roman Arnold greift ein Fahrradhersteller Canyon baut 320 Stellen ab Lars Hennemann 20.01.2026, 17:30 Uhr

i Beim Koblenzer Fahrradhersteller Canyon steht ein Stellenabbau ins Haus. Mehr als 300 von insgesamt 1600 Jobs fallen weg. Davon entfalle die Mehrheit auf den Standort Koblenz, dazu komme „eine Handvoll“ in den Niederlanden. Canyon Bicycles

Erst kürzlich kehrte Roman Arnold zurück auf die Kommandobrücke beim von ihm gegründeten Fahrradhersteller Canyon. Jetzt muss er bittere Neuigkeiten verkünden: Ein massiver Stellenabbau steht ins Haus. Die Details.

Der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon baut mehr als 300 von insgesamt 1600 Stellen im Unternehmen ab. Davon entfalle die Mehrheit auf den Standort Koblenz, dazu komme „eine Handvoll“ in den Niederlanden. Dies erfuhr unsere Zeitung jetzt exklusiv von Unternehmensgründer Roman Arnold.







