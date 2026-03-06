Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen eine Fahrradfahrerin. Sie stürzt und kommt mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Nun ist sie an den Folgen des Unfalls gestorben.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Eine 42-jährige Fahrradfahrerin ist in Kaiserslautern mehrere Tage nach einer Kollision mit einem Auto an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau war am Montagnachmittag mit dem Wagen eines 68-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei Kaiserslautern mitteilte. Dabei habe sie lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten, denen sie am Donnerstag erlegen sei.

Der Autofahrer habe die Frau auf einem Fahrradstreifen demnach beim Abbiegen an einer Ampel erfasst. Der 68-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Ermittlungen zur Unfallursache laufen.