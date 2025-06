Ein junger Mann will eine Kreuzung bei mutmaßlich roter Ampel überqueren - das hat für ihn schwere Folgen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – An einer Kreuzung in Ludwigshafen ist ein 22 Jahre alter Fahrradfahrer von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der junge Mann die Kreuzung auf dem Rad an einer Fußgängerampel überqueren. Dass die Ampel rot war, soll er dabei missachtet haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der 22-Jährige kollidierte demnach mit der Straßenbahn, wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.