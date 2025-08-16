Frankenthal (dpa/lrs) – Ein Fahrer hat bei Frankenthal mutmaßlich einen Rennradfahrer mit seinem Auto von der Straße geschleudert und ihn verletzt zurückgelassen. Das teilte die Polizei auf Grundlage ihrer ersten Ermittlungen vor Ort mit. Der Radler lag demnach am frühen Morgen im Straßengraben an der Landstraße, als ihn ein anderer Verkehrsteilnehmer dort fand. Er sei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer seine Verletzungen sind, war unklar.

Die Ermittler nehmen derzeit an, dass das Auto hinter dem Radfahrer in gleicher Richtung unterwegs war und ihn erfasste. Ob der Fahrer oder die Fahrerin nach dem Unfall kurz angehalten habe, sei nicht bekannt. An der Unfallstelle wurde demnach ein Außenspiegel gefunden, über den die Polizisten das Modell eines Autos ermittelten, das etwas mit dem Unfall zu tun haben dürfte. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.