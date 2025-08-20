Der 41-Jährige fährt in Saarbrücken auf dem Fahrradweg. Dennoch kollidiert er mit der Bahn und verletzt sich schwer. Offenbar trug er keinen Helm.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall mit einer Saarbahn schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 41-Jährige mit seinem Rad samt Anhänger einen Radweg. Als eine in gleiche Richtung fahrende Saarbahn abgebremst habe und stehengeblieben sei, sei der Radfahrer mit ihr kollidiert.

Den Angaben zufolge stürzte er in einen Grünstreifen. Laut Zeugenaussagen trug er keinen Helm. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. Der Betrieb der Saarbahn musste für rund 20 Minuten unterbrochen werden.