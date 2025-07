Mainz (dpa/lrs) – Ein 23 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Mainz schwer verletzt worden. Der Fahrradfahrer sei an einer Ampel mit dem Heck des Autos kollidiert, teilte die Polizei mit. Zum Hergang und zur Ursache des Unfalls am Freitagabend werde noch ermittelt.

