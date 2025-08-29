Ein stark betrunkener Autofahrer kommt in der Nähe von Zweibrücken von der Straße ab. Das Auto bleibt als Totalschaden auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzt sich nur leicht.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Mit drei Promille hat sich ein Mann in der Westpfalz hinters Steuer gesetzt und einen Unfall gebaut. Er kam nahe Zweibrücken von der Fahrbahn ab, sein Wagen überschlug sich und blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen, wie die Polizei mitteilte. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien. Kurz darauf stellten die Beamten bei ihm den hohen Alkoholwert fest. Der Fahrer ist seinen Führerschein los und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.