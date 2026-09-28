Nach Vorfall bei Spangdahlem
F-16-Absturz erinnert an Tornado-Unfall bei Büchel
Der Absturz der F-16 bei Spangdahlem weckt Erinnerungen an diesen Unfall: Ein Tornado-Kampfflugzeug der Bundeswehr stürzte im Ja
Der Absturz der F-16 bei Spangdahlem weckt Erinnerungen an diesen Unfall: Ein Tornado-Kampfflugzeug der Bundeswehr stürzte im Januar 2014 nahe der Autobahn A48 bei Kaisersesch ab
Markus Kroth/PIZ Luftwaffe/picture alliance/dpa/Archiv. picture alliance/dpa

Der Absturz des F-16-Kampfjets bei Spangdahlem weckt Erinnerungen an einen ähnlichen Unfall in der Nähe des Fliegerhorsts Büchel im Kreis Cochem-Zell: Damals stürzte ein Tornado bei Leienkaul ab. Der Ortsbürgermeister blickt zurück – und voraus.

Lesezeit 3 Minuten
Als Burkhard Klinkner am vergangenen Dienstag von dem Absturz eines F-16-Kampfjets der US-Streitkräfte in der Nähe des Eifelorts Spangdahlem hörte, wurden bei ihm Erinnerungen wach. An den Januar 2014, als sein Heimatort Leienkaul (Kreis Cochem-Zell) haarscharf einem Unglück entging.
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