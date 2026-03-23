Analyse zur Wahl in RLP
Experte Linden: Wie der Erfolg der AfD einzuordnen ist
AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger (Mitte) jubelt bei der Wahlparty der AfD im Abgeordnetenhaus. Rechts steht Alice Weidel, Vorsi
AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger (Mitte) jubelt bei der Wahlparty der AfD im Abgeordnetenhaus. Rechts steht Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion.
Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Rheinland-Pfalz hat gewählt – und die AfD ist mit 19,5 Prozent drittstärkste Kraft. Politikwissenschaftler Markus Linden erklärt, warum dies kein Zufall ist und welche Gefahren für die Demokratie nun drohen.

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Vier Parteien sind künftig im neuen Landtag vertreten, zwei davon – CDU und SPD – bilden erwartbar eine Große Koalition. Und die Opposition? Sie wird gebildet von den Grünen und der AfD. Die Blauen gingen als drittstärkste Kraft aus der Wahl am 22. März hervor: Quasi jeder fünfte Mensch in Rheinland-Pfalz hat die rechtspopulistische Partei gewählt.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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