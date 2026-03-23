Analyse zur Wahl in RLP Experte Linden: Wie der Erfolg der AfD einzuordnen ist Anke Mersmann 23.03.2026, 15:00 Uhr

i AfD-Spitzenkandidat Jan Bollinger (Mitte) jubelt bei der Wahlparty der AfD im Abgeordnetenhaus. Rechts steht Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion. Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Rheinland-Pfalz hat gewählt – und die AfD ist mit 19,5 Prozent drittstärkste Kraft. Politikwissenschaftler Markus Linden erklärt, warum dies kein Zufall ist und welche Gefahren für die Demokratie nun drohen.

Vier Parteien sind künftig im neuen Landtag vertreten, zwei davon – CDU und SPD – bilden erwartbar eine Große Koalition. Und die Opposition? Sie wird gebildet von den Grünen und der AfD. Die Blauen gingen als drittstärkste Kraft aus der Wahl am 22. März hervor: Quasi jeder fünfte Mensch in Rheinland-Pfalz hat die rechtspopulistische Partei gewählt.







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