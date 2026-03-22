OB-Wahl
Eveline Breyer (CDU) wird Oberbürgermeisterin von Ingelheim
Wahllokal
Die CDU-Kandidatin Eveline Breyer hat die Oberbürgermeisterwahl in Ingelheim mit 55,8 Prozent der Stimmen klar gewonnen. (Symbolbild)
Patrick Pleul. DPA

Wahlerfolg für die CDU-Kandidatin: Eveline Breyer zieht als Oberbürgermeisterin ins Rathaus in der Kreisstadt im Landkreis Mainz-Bingen ein.

Ingelheim (dpa/lrs) – Die CDU-Kandidatin Eveline Breyer hat die Oberbürgermeisterwahl in Ingelheim mit 55,8 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Das ergab die Abstimmung in der Kreisstadt im Landkreis Mainz-Bingen am Sonntag parallel zur Landtagswahl, wie die Stadt am Abend bekannt gab.

Breyer übernimmt die Nachfolge des langjährigen SPD-Oberbürgermeisters Ralf Claus. SPD-Kandidatin Sybille Schäfer unterlag mit 26,5 Prozent der Stimmen. Stephen Heiser (Grüne) kam mit 17,7 Prozent auf Platz drei. Wahlberechtigt waren rund 27.422 Menschen, die Wahlbeteiligung lag bei 67 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:260322-930-851967/1

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Politik

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