Das Feuer bei Langscheid hat sich nach ersten Schätzungen auf 50 Hektar ausgebreitet. Die Wetterlage macht die Lage schwierig - und es gibt Verletzte.

Langscheid (dpa/lrs) - Ein großer Wald- und Wiesenbrand und mögliche Evakuierungen halten Anwohner und Einsatzkräfte bei Langscheid im Landkreis Mayen-Koblenz in Atem. Anwohner zweier Ortschaften mussten sich angesichts einer schwierigen Wetterlage darauf einstellen, möglicherweise ihre Häuser zu verlassen. Vier Personen wurden verletzt, eine von ihnen habe Brandverletzungen erlitten.

«Bereiten Sie sich auf eine Evakuierung der Ortschaften Langenfeld und Arft vor», hieß es in einer Warnmeldung am Nachmittag. Es handele sich zunächst um eine vorbereitende Maßnahme, teilte der Landkreis mit. «Aktuell haben wir mit der Wetterlage zu tun, beziehungsweise müssen sie beobachten, weil die Brände immer wieder drehen», sagte Kreissprecher Damian Morcinek. Deswegen würden die möglichen Evakuierungen vorbereitet. «Die Menschen vor Ort sind informiert, falls wir das Go geben, dass sie dann evakuiert werden. Aktuell ist es aber nur eine vorbereitende Maßnahme.»

Von dem Brand betroffen war nach Angaben des Kreises eine Fläche von geschätzten 50 Hektar. Mehrere hundert Kräfte waren im Einsatz. Der Ortsbürgermeister von Arft, Markus Thiel, zeigte sich geschockt: «Es ist einfach nur beängstigend. Beängstigend - das ist die Verniedlichung von dem, was man hier sieht. Irgendwie gibt es keine Worte dafür. Nur ergreifend.»

Die Bewohner wurden in der vorsorglichen Warnung aufgefordert, «nur das Nötigste für 2-3 Tage außer Haus» mitzunehmen und den Anweisungen der Einsatzkräfte und des Ordnungsamtes zu folgen. Außerdem baten die Einsatzkräfte, älteren und hilfsbedürftigen Personen zu helfen sowie auf Lautsprecherdurchsagen zu achten. Die beiden von möglichen Evakuierungen betroffenen Ortschaften haben zusammen rund 900 Einwohner.

Massive Rauchentwicklung

Mit dem Feuer gehe eine massive Rauchentwicklung einher, hatte der Landkreis bereits zuvor mitgeteilt. Betroffen seien insbesondere die Bereiche Langenfeld, Hohenleimbach, Arft, Netterhöfe, Hausten und Morswiesen. Das betroffene Gebiet solle gemieden werden, hieß es. Zudem war die Bevölkerung gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz hat die Einsatzleitung übernommen und koordiniert die umfangreichen Einsatzmaßnahmen.

Wie die Polizei mitteilte, ist auch ein Hubschrauber im Einsatz, um die Löscharbeiten zu unterstützen. «Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, den Wald- und Wiesenbrand unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern», hatte der Landkreis mitgeteilt.