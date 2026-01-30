Gastbeitrag Wirtschaft: Europas Schwächen und Stärken – und was zu tun ist
Gastbeitrag Wirtschaft
Europas Schwächen und Stärken – und was zu tun ist
Die Schwäche Europas ist nicht plötzlich entstanden, sondern Ergebnis jahrelanger Versäumnisse, schreibt Gastautor Ralf Seekatz, Europaabgeordneter der EVP-Fraktion.
Die Nato erlebt derzeit ihre tiefste Krise seit ihrem Bestehen. Zwar hat das Bündnis in seiner Geschichte immer wieder politische Spannungen ausgehalten – vom Streit um den Irakkrieg bis zu strategischen Differenzen während des Kalten Krieges. Doch die gegenwärtige Situation reicht tiefer.