Gastbeitrag Wirtschaft Europas Schwächen und Stärken – und was zu tun ist 30.01.2026, 13:12 Uhr

i Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, bei der Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens: Solche Schritte braucht es jetzt, schreibt der CDU-Europaabgeordnete Ralf Seekatz im Gastbeitrag. Archivbild: Tânia Rêgo/Agencia Brazil/dpa Tânia Rêgo/Agencia Brazil/dpa

Die Schwäche Europas ist nicht plötzlich entstanden, sondern Ergebnis jahrelanger Versäumnisse, schreibt Gastautor Ralf Seekatz, Europaabgeordneter der EVP-Fraktion.

Die Nato erlebt derzeit ihre tiefste Krise seit ihrem Bestehen. Zwar hat das Bündnis in seiner Geschichte immer wieder politische Spannungen ausgehalten – vom Streit um den Irakkrieg bis zu strategischen Differenzen während des Kalten Krieges. Doch die gegenwärtige Situation reicht tiefer.







