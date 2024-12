Eurojackpot in Rheinland-Pfalz geknackt

Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Rheinland-Pfalz hat 60 Millionen Euro gewonnen. Mit den Gewinnzahlen 8, 14, 45, 47, 50 und den beiden Eurozahlen 2 und 12 lagen nach 17 Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder Spieler richtig, wie Westlotto nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Die andere Hälfte des mit 120 Millionen Euro gefüllten Eurojackpots ging nach Nordrhein-Westfalen.

„Diesen Nikolaustag werden zwei Eurojackpot-Tipper aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wohl ein Leben lang in Erinnerung behalten: Schließlich dürfen sie sich nicht nur über Schokolade und Nüsse im Nikolausstiefel freuen, sondern auch jeweils über unglaubliche 60 Millionen Euro“, hieß es in einer Eurojackpot-Mitteilung via Westlotto.

Letzter Eurojackpotgewinn aus Rheinland-Pfalz liegt drei Jahre zurück

Dass ein Rheinland-Pfälzer einen Treffer in der ersten Gewinnklasse erzielen konnte, liegt drei Jahre zurück: Am 24. Dezember 2021 gewann ein Spielteilnehmer 12,7 Millionen Euro. Der Landesrekord für Rheinland-Pfalz liegt bei 63,2 Millionen Euro und wurde im Februar 2019 von einem Tipper geholt.

Die aktuelle Jackpotperiode dauerte 18 Ziehungen an, sieben Mal hintereinander ging es um die maximal mögliche Gewinnsumme von 120 Millionen Euro. Der Eurojackpot ist eine internationale Lotterie, die staatliche Glücksspielunternehmen in 19 europäischen Ländern anbieten. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. red