Wegen eines Versäumnisses in Brüssel durften Winzer alkoholfreie Weine zwischenzeitlich nur ohne Biosiegel verkauft werden. Einen Koblenzer Hersteller brachte das in Bedrängnis.

Winzer dürfen ihre Bio-Weine ab sofort wieder entalkoholisieren – ohne dabei den Biostatus für den Wein zu verlieren. Möglich macht das eine Änderung der EU-Öko-Verordnung. Auf diese haben Anbieter alkoholfreier Bioweine hierzulande etwa 15 Monate gewartet. So lange war das Produkt rechtlich faktisch ausradiert. Die Bioweine ohne Alkohol durften nur ohne Biosiegel angeboten werden. Ein Gesetzgebungsfauxpas, der eine Koblenzer Weinkellerei in existenzielle Nöte brachte.

Bereits im Dezember 2021 hat sich der rechtliche Rahmen für alkoholfreie Weine in der EU mit der Verordnung 2021/2117 geändert. Unterlag die Herstellung alkoholfreien Weins und Schaumweins zuvor dem europäischen Lebensmittelrecht, unterliegt sie nun dem europäischen Weinrecht.

EU-Öko-Verordnung ist nicht angepasst worden

Dabei sei jedoch versäumt worden, die Entalkoholisierung „als für Wein zulässiges oenologisches Verfahren“ in die EU-Öko-Verordnung aufzunehmen, wie der Deutsche Weinbauverband (DWV) 2023 in einem Schreiben an seine Mitgliedsverbände erklärte. Alkoholfreier Biowein wurde dadurch zu einem Produkt, das es offiziell gar nicht mehr gab.

Für Deutschland war zunächst eine Übergangslösung gefunden worden: Die Produkte durften unter dem Begriff „entalkoholisiertes Getränk aus Biowein“ noch bis zum 31. Dezember 2023 in den Verkehr gebracht werden. Seit Anfang 2024 war dann erst einmal Schluss. Vertrieben werden konnten die Produkte nur ohne Biosiegel als konventioneller entalkoholisierter Wein.

„Damit können endlich auch Bio-Winzerinnen und -Winzer von der wachsenden Nachfrage nach alkoholfreiem Wein profitieren.“

Aus einer Pressemitteilung des Bundeslandwirtschaftsministeriums

Die jüngste Änderung der EU-Öko-Verordnung erlaubt fortan das Verfahren der sogenannten Vakuumdestillation zur Entalkoholisierung. „Damit können endlich auch Bio-Winzerinnen und -Winzer von der wachsenden Nachfrage nach alkoholfreiem Wein profitieren – das ist gerade vor dem Hintergrund insgesamt sinkenden Weinkonsums ein wichtiges Signal“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundeslandwirtschaftsministeriums.

Ein Signal, das aus Sicht von Roland Hobernik reichlich spät kommt. Gemeinsam mit Petra Vurucu hat er die Geschäftsführung des Weinkönigs inne. Die Koblenzer Weinkellerei produziert und vertreibt ausschließlich alkoholfreien Wein und Sekt. Bis Ende 2023 haben entalkoholisierte Bioweine laut dem Geschäftsführer mehr als 50 Prozent des Sortiments ausgemacht. „Aber das hat sich dann später tatsächlich auf null reduziert“, sagt Hobernik unserer Zeitung.

Koblenzer Unternehmen hat Kunden aus dem Bio-Großhandel verloren

Die Kunden aus dem Bio-Großhandel hat die Weinkellerei verloren. „Denen waren die Hände gebunden, die durften das nicht mehr als Bioprodukte anbieten“, erklärt Hobernik. „Deswegen war das für die Großabnehmer überhaupt nicht mehr interessant.“

Privatkunden informierte der Weinkönig auf seiner Internetseite darüber, warum er zwar noch Bioprodukte im Angebot hatte, sie aber nicht mehr so nennen durfte. Diese seien „einigermaßen bereit“ gewesen, die neue Situation anzunehmen. Doch nicht alle – auch im Privatkundengeschäft musste die Weinkellerei Einbußen hinnehmen. „Die, die es akzeptiert haben, die sind treu bei uns geblieben“, sagt Hobernik.

„Die teureren Bio-Weine einzukaufen, um sie als ganz normalen Wein aus dem konventionellen Anbau anzubieten – das wäre unwirtschaftlich für uns gewesen.“

Roland Hoberink, Geschäftsführer der Weinkellerei Weinkönig

Die Weinkellerei arbeitet mit Partnerweingütern zusammen, von denen sie Weine kauft und dann entalkoholisiert. „Wir haben schon immer mit ausgesuchten Winzern in Deutschland und im europäischen Ausland zusammengearbeitet“, erklärt Hobernik. Den Wein für den alkoholfreien Riesling bezieht er beispielsweise aus Rheinhessen.

Restbestände des entalkoholisierten Bioweins haben Hobernik und seine Geschäftspartnerin – soweit möglich – umetikettiert und als konventionellen alkoholfreien Wein verkauft. Doch neuen Biowein zur Entalkoholisierung haben sie nicht mehr eingekauft. Das, so Roland Hobernik, hätte keinen Sinn ergeben. „Die teureren Bio-Weine einzukaufen, um sie als ganz normalen Wein aus dem konventionellen Anbau anzubieten – das wäre unwirtschaftlich für uns gewesen.“

i Mitte bis Ende dieses Jahres, so hofft Roland Hobernik, kann seine Weinkellerei wieder neue, alkoholfreie Bioweine anbieten. An seinen Restbeständen hat er schon mal ein neues Etikett getestet (links). Cordula Sailer-Röttgers

Auch der Exportanteil der verkauften Weine sei durch das vorübergehende Bio-Aus stark geschrumpft. „Der Renner war unser Biosekt, den haben wir in Skandinavien sehr, sehr gut verkauft“, betont der Geschäftsführer. „Das war dann leider nicht mehr möglich.“

Mit den Biowinzern, die den Weinkönig bis vor Kurzem mit Bioweinen zur Entalkoholisierung versorgt haben, habe das Unternehmen seit Jahren zusammengearbeitet. „Als wir dann die Weine nicht abgenommen haben, mussten die Verkäufer sich anders organisieren und neue Käufer finden.“

Geschäftsbeziehungen müssen neu aufgenommen werden

Momentan fänden Gespräche mit den Biowinzern statt, sagt Hobernik. Die Geschäftsbeziehungen müssten neu aufgenommen werden. „Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil die Bestände von den letzten Jahren abverkauft worden sind.“ Er hofft, Mitte bis Ende dieses Jahres wieder alkoholfreie Bioweine anbieten zu können. Den Neustart nutzt das Unternehmen, um den Etiketten auf den Flaschen ein neues, moderneres Design zu geben.

Die Zusammenarbeit mit den vorherigen Zulieferern wieder zum Laufen zu bringen, ist aufwendig. Zudem habe die ganze EU-Rechts-Misere an der Substanz des Unternehmens gezehrt. „Wir mussten viele Maßnahmen ergreifen, um das Überleben des Unternehmens zu bewerkstelligen“, betont Hobernik. Auch Personal habe abgebaut werden müssen.

Zwischenzeitlich hat der Weinkönig alkoholfreie Spirituosen ins Sortiment aufgenommen – darunter etwa eine Gin-Alternative oder alkoholfreien „Curaçao Blue“. Doch diese konnten das Wegbrechen des Bioweins nicht ausgleichen. Was das Biosegment anging, so konnte der Unternehmer nur auf eine Entscheidung aus Brüssel warten. „Diese Ohnmacht, das ist das, was einem zusetzt“, sagt Hobernik, „weil man im Ungewissen sitzt, und jedwede Planung, um irgendetwas vorzubereiten, ist unmöglich“.

An den alkoholfreien Bioweinen will der Unternehmer weiter dranbleiben. Vor dem Quasi-Verkaufsverbot habe die Weinkellerei Bioprodukte schon etwa 20 Jahre lang im Angebot gehabt, habe hohe Zuwachsraten verzeichnet. Auch insgesamt haben alkoholfreie Weine an Fahrt aufgenommen.

Als über alkoholfreien Wein noch gelacht wurde

„Wir merken, dass alkoholfreie Weine in das Bewusstsein der Endverbraucher eingedrungen sind“, sagt Hobernik. Als der Weinkönig vor etwa 15 Jahren das erste Mal mit alkoholfreiem Wein an der Branchenmesse ProWein teilgenommen habe, „wurden wir ausgelacht“, erinnert sich Hobernik. Heute gibt es für die „Zero“-Produkte einen eigenen Bereich auf der Messe.

Eine vom Deutschen Weininstitut (DWI) in Auftrag gegebene Weinmarktanalyse belegt den Trend: 2024 sind demnach im Vergleich zum Vorjahr 86 Prozent mehr alkoholfreie Weine eingekauft worden. Die Käuferbasis in diesem Segment habe um 17 Prozent ausgebaut werden können.

i Laut einer vom Deutschen Weininstitut in Auftrag gegebenen Marktanalyse sind 2024 im Vergleich zum Vorjahr 86 Prozent mehr alkoholfreie Weine eingekauft worden. Oliver Berg/dpa

„Aus der Marktanalyse geht weiterhin hervor, dass die Wiederkaufrate der alkoholfreien Weine um 23 Prozent zugenommen hat“, erklärt das DWI. Das lasse auf eine höhere Akzeptanz der Verbraucher schließen, welche das DWI auf verbesserte Weinqualitäten zurückführt. Insgesamt sei der geschätzte Marktanteil alkoholfreier Weine in Deutschland von etwa 1,5 Prozent aber noch gering. Auf dem deutlich kleineren Sektmarkt liege der Anteil der alkoholfreien Produkte bereits bei 7,5 Prozent.

Roland Hobernik hofft, sich mit den alkoholfreien Weinen eine weitere Kundengruppe zu erschließen. Nach dem Verlust von Abnehmern aus dem Bio-Großhandel beliefere der Weinkönig derzeit vor allem Privatkunden, wie er berichtet. Doch inzwischen habe das Unternehmen auch einen Fuß bei der Gastronomie in der Tür.

„Wir hatten lange damit zu kämpfen, die Gastronomie davon zu überzeugen, dass alkoholfreie Weine überhaupt Produkte sind, die die Kunden interessieren könnten“, erklärt der Geschäftsführer. Jetzt gehe die Initiative von den Gästen aus, die Gastronomen nach alkoholfreien Alternativen zu fragen. „Die sträuben sich noch ein bisschen davor, aber da arbeiten wir dran“, sagt Hobernik.

Verbände begrüßen Anpassung der EU-Öko-Verordnung

Der Deutsche Weinbauverband (DWV) zeige sich froh, dass „nach dem Versehen der EU Ende des Jahres 2021 nun endlich ein sicherer Rechtsrahmen auch für die Herstellung von ,alkoholfreiem Biowein’ auf europäischer Ebene geschaffen wurde“, erklärt DWV-Generalsekretär Christian Schwörer unserer Zeitung. Dass vorübergehend ein „attraktives Segment“ nicht bedient – oder nur mit zusätzlicher Erklärung (bio ist drin, steht aber nicht drauf) bedient werden konnte –, habe einzelne Betriebe sicherlich belastet.

Dem DWV sei es gelungen, die „aus politischer Sicht schnelle“ Anpassung des Rechtsakts anzustoßen – gemeinsam mit dem Bundesverband Ökologischer Weinbau (Ecovin), dem Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) sowie mit Unterstützung aus Landesministerien und dem zuständigen Bundesministerium. Auch Ecovin-Geschäftsführer Ralph Dejas begrüßt die Anpassung: Der Markt für entalkoholisierte Weine sei „voll im Kommen“. „Auch die Biowinzer sollten daran teilhaben“, betont Dejas. csa