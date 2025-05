Etwas weniger Arbeitslose in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) - Im vergangenen Monat ist die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz etwas zurückgegangen. Demnach fiel die Zahl der erwerbslosen Menschen in den vergangenen vier Wochen gegenüber dem Vergleichszeitraum um 0,7 Prozent auf 124.000 Menschen, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Behördenchefin Heidrun Schulz warnte laut Mitteilung aber vor zu viel Optimismus: «Der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin verhalten.»

Es gebe auch Gruppen, bei denen die Arbeitslosigkeit gestiegene sei, sagte Schulz. «Hierzu zählen zum Beispiel ältere Arbeitslose sowie langzeitarbeitslose Menschen.» Die Arbeitslosenquote lag bei 5,4 Prozent nach 5,5 Prozent im April. Der Stichtag für die Daten war der 13. Mai.

Viele offene Ausbildungsplätze

In den vergangenen vier Wochen meldeten die Unternehmen in Rheinland-Pfalz 5.500 neue Arbeitsstellen, hieß es. Das seien 900 weniger als einen Monat zuvor. Insgesamt wurden im Mai mit 33.800 offenen Arbeitsstellen rund 1.400 weniger registriert als im Vormonat. Die meisten freien Stellen gab es demnach mit rund 6.000 in der Zeitarbeit, gefolgt vom Handel mit rund 4.400 Stellen.

Noch etwa 9.100 Jugendliche seien in Rheinland-Pfalz auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz – 10.900 offene Ausbildungsplätze registrierte die Regionaldirektion. «Noch viele offene Ausbildungsstellen warten auf die passende Bewerberin bzw. den passenden Bewerber», sagte Schulz. «Die Chancen für Jugendliche sind sehr gut.»