Am Wochenende wurde mit einem Großaufgebot ein Brand an einem Weinberg gelöscht. Die Polizei vermutet, dass fliegende Funken einer Motorsäge diesen verursachten.

Raumbach (dpa/lrs) – Wohl aufgrund fliegender Funken durch Arbeiten mit einer Motorsäge ist im Landkreis Bad Kreuznach ein etwa fünfstelliger Schaden bei einem Brand an einem Weinberg entstanden. Wie die Polizei mitteilte, arbeitete jemand am Samstag im angrenzenden Gelände mit einer Motorsäge. Durch die Funken sei die trockene Vegetation in Brand geraten. Betroffen waren der Schätzung der Polizei nach etwa 5.000 Quadratmeter Weinberg-, Wald- und Wiesenflächen und es entstand ein Schaden von um die 10.000 Euro.

Am Samstag waren die Einsatzkräfte mit Löschhubschrauber und Drohne vor Ort. In Raumbach sei das Gelände steil und dicht bewachsen gewesen, das habe die Löscharbeiten erschwert. Ein Feuerwehrmann sei leicht an der Hand verletzt worden. Er wurde laut Informationen der Verbandsgemeinde noch am selben Tag aus dem Krankenhaus entlassen.