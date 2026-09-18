Wetter
Es wird wolkig und ein bisschen nass
Wetter in Rheinland-Pfalz
Im Westen sind Schauer zu erwarten. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

Der Blick in den Himmel lässt an Herbst denken. Dabei ist es noch ziemlich warm.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Am Morgen ist der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland stark bewölkt, zeitweise regnet es. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf, aber es gibt einzelne Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 19 und 23 Grad, in höheren Lagen um 17 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es laut DWD niederschlagsfrei. Örtlich bildet sich Nebel. Die Tiefstwerte sinken auf zwischen 11 und 8 Grad.

Am Samstag verdichten sich den Wetterfachleuten zufolge die Wolken, es bleibt jedoch meist trocken. Die Höchstwerte gehen ein Stück nach oben auf 21 bis 25 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind. Der Sonntag ist vor allem im Norden regnerisch.

© dpa-infocom, dpa:260918-930-703772/1

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