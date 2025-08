Es wird wieder sommerlich in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Gute Wetteraussichten: Nach viel Regen in den vergangenen Wochen kommt endlich die Sonne zurück. Von der Wochenmitte an steigen die Temperaturen.

Offenbach (dpa/lhe) – Der Regen hat ein Ende und die Sonne kommt zurück: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland zeigt sich in den kommenden Tagen endlich wieder sommerlich. Der Tag startet zwar noch bewölkt und regnerisch, doch ab dem Nachmittag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Besserung vorher. Bei Höchsttemperaturen zwischen 21 und 24 Grad bleibt es zunehmend trocken und heiter. Es weht ein mäßiger Wind, am Nachmittag sind vereinzelt auch starke Böen möglich. Die Nacht zum Mittwoch wird oftmals klar und der Wind lässt nach.

Der Mittwoch wird im Süden sonnig, im Norden heiter. Es bleibt trocken bei maximal 22 bis 25 Grad. Am Donnerstag ziehen Schleierwolken durch, es bleibt meist sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen sommerlich warme 25 bis 29 Grad. Am Freitag geht es heiter bis sonnig weiter. Das Thermometer steigt auf 28 bis 32 Grad.