Regenschirm und Jacke sind angesagt. Erst kommen Regen und Gewitter. Dann sinken auch die Temperaturen.

Offenbach (dpa/lrs) – Zum Start in die Woche muss in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Regen und vereinzelt auch Gewittern gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 18 und 22 Grad. Im äußersten Norden ist auch Starkregen nicht ausgeschlossen.

Am Dienstag ändert sich das Wetter wenig: Erneut wird es nach der Vorhersage der Meteorologen schauerartigen Regen, Gewitter und Starkregen geben. Als Höchstwerte werden 17 bis 21 Grad in Rheinhessen und in der Vorderpfalz erwartet. In der Eifel liegen die Temperaturen teils bei 15 Grad.