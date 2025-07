Es gibt etwas mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz

Mainz (dpa/lrs) – Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im Juni leicht gestiegen. Die Zahl der erwerbslosen Menschen sei im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent auf 124.700 Menschen gewachsen, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mit. Im Vergleich zum Vorjahr seien 5.900 Menschen mehr arbeitslos (plus 5,0 Prozent).

«Wir verzeichnen die höchste Arbeitslosigkeit in einem Juni-Monat seit Jahren. Zuletzt wurden im Corona-Jahr 2020 mehr Arbeitslose gezählt», teilte der Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland, Walter Hüther, mit. Die Arbeitslosenquote lag wie im Mai bei 5,4 Prozent. Vor einem Jahr hatte sie 5,2 Prozent betragen.

In den vergangenen vier Wochen meldeten die Unternehmen im Land 6.400 neue Arbeitsstellen, wie die Regionaldirektion weiter mitteilte. Das seien 800 mehr als im Monat zuvor. Insgesamt gab es demnach 33.800 offene Arbeitsstellen. Im Vergleich zum Juni 2024 seien dies 3.600 Stellen weniger.

Noch viele Ausbildungsplätze offen

Die meisten freien Stellen gab es mit gut 6.000 in der Zeitarbeit, gefolgt vom Handel mit rund 4.300 Stellen und dem Gesundheits- und Sozialwesen mit rund 4.000 Stellen. Die Arbeitslosigkeit war nach einem Anstieg zu Jahresbeginn seit Februar jeweils zurückgegangen.

Noch etwa 8.100 Jugendliche seien in Rheinland-Pfalz auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz – 10.200 offene Ausbildungsplätze registrierte die Regionaldirektion. «Es ist auch jetzt noch möglich, einen potenziellen Ausbildungsbetrieb in einem Praktikum in den Ferien von den eigenen Stärken zu überzeugen», sagte Hüther.

