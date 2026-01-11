Verschwundene Orte in RLP Erzählungen und Erinnerungen über Wüstungen Jona Heck 11.01.2026, 06:00 Uhr

i In der Umgebung von Bad Sobernheim sind einige Dörfer untergegangen. Auf dieser Holztafel wird an die Dörfer Rehborn, Pferdsfeld und Eckweiler erinnert, wie uns unser Leser Gernot Schauß mitteilt. Von ihm stammt auch das Foto. Gernot Schauß

Volkenbach, Igelsbach, Fornich, Heuchelheim und Windorf. Vielen Menschen mögen diese ehemaligen Orte nichts sagen. Diese Dörfer leben aber noch in Erinnerungen. Erzählungen tragen Geschichten weiter – so auch bei vielen unserer Leserinnen und Leser.

In unserem Aufruf an unsere Leser vom 6. Januar haben wir darum gebeten, uns Geschichten und Erinnerungen an Wüstungen im nördlichen Rheinland-Pfalz zu senden. Viele Mails haben uns zu diesem Thema erreicht, auch abseits von verschwundenen Dörfern wie Sespenroth und Rockenfeld.







