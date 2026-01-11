Winter in RLP Endlich: Die Lifte in RLP laufen auf Hochtouren Anke Mersmann

Florian Blaes, dpa 11.01.2026, 11:44 Uhr

i Lange haben Wintersporter darauf gewartet: Am Erbeskopf liegt nun genügend Schnee, dass Skifahrer und Snowboarder auf die Piste können. Die Wintersportsaison ist eröffnet. Florian Blaes

Nach Tagen des Bangens und Wartens sind die Skilifte am Erbeskopf und in anderen Wintersportorten in Rheinland-Pfalz geöffnet. Schnee und eisige Temperaturen sorgen für perfekte Bedingungen – der Andrang ist riesig.

Darauf haben die Verantwortlichen am Erbeskopf lange gewartet – und in den vergangenen Tagen auch gebangt. Jetzt aber heißt es am Wintersportzentrum seit Sonntag: Ski und Rodel gut. Die Wintersportsaison ist eröffnet – das freut ausgesprochen viele Wintersportler: Die Polizei erklärte bereits vor Öffnung der Lifte, dass mit einem Besucheransturm zu rechnen sei.







