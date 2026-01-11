Endlich: Die Lifte in RLP laufen auf Hochtouren

Nach Tagen des Bangens und Wartens sind die Skilifte am Erbeskopf und in anderen Wintersportorten in Rheinland-Pfalz geöffnet. Schnee und eisige Temperaturen sorgen für perfekte Bedingungen – der Andrang ist riesig.
Lesezeit 2 Minuten
Darauf haben die Verantwortlichen am Erbeskopf lange gewartet – und in den vergangenen Tagen auch gebangt. Jetzt aber heißt es am Wintersportzentrum seit Sonntag: Ski und Rodel gut. Die Wintersportsaison ist eröffnet – das freut ausgesprochen viele Wintersportler: Die Polizei erklärte bereits vor Öffnung der Lifte, dass mit einem Besucheransturm zu rechnen sei.