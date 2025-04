Die rheinland-pfälzische Polizei nimmt Handysünder am Steuer künftig besonders unter die Lupe. Seit Freitag kommt im Land der bundesweit erste sogenannte Handyblitzer zum Einsatz. Das System mit dem Namen Monocam erkennt automatisiert Ablenkungsverstöße im Auto. Fahrer, die mit dem Handy in der Hand erwischt werden, müssen mit einer Strafe rechnen. Zunächst setzt die Polizei die Monocam in Mainz ein, im Laufe der kommenden Woche auch in anderen Teilen des Landes.

Die Handyblitzer gehen auf ein Experiment aus dem Jahr 2022 zurück. Damals hatte das Land das innovative Kamerasystem aus den Niederlanden erstmals in Mainz und Trier getestet. Das Innenministerium wertete den Test als Erfolg und kündigte an, eigene Geräte für die fünf Polizeipräsidien im Land anschaffen zu wollen. Auch ein neues Gesetz war nötig, das der Landtag kürzlich verabschiedet hat.

Wo der Handyblitzer aktuell steht

Nun steht der erste Handyblitzer für den regulären Einsatz bereit. Wie in der Testphase ist er zunächst in Mainz auf einer Brücke über der A60 positioniert. Ab der kommenden Woche wird dann in Trier „geblitzt“. Als möglicher Standort gilt die Brücke über der Autobahn 602 zwischen den Anschlussstellen Kenn und Trier-Ehrang. Dort, wo die Polizei auch häufig den Abstand zwischen Autos kontrolliert. Womöglich stehen auf der Brücke dann bald zwei Kameras gleichzeitig. Grundsätzlich kann die Monocam aber auf jeder Autobahnbrücke stehen. Ein Schild weist wenige Kilometer vorher auf die Überwachung hin.

Das System erkennt, wenn Fahrer ein Handy in der Hand halten. Die Bilder werden in einen Überwachungswagen der Polizei übertragen, wo ein Beamter entscheidet, ob tatsächlich ein Verstoß vorliegt. Das System sei zwar präzise, aber nicht fehlerfrei, erklärte der Leiter die Polizeiinspektion Trier, Matthias Emmerich. Ab und an tauchten auch Kaffeebecher oder Zigarettenschachteln statt eines Smartphones auf den Bildern auf.

War es tatsächlich das Handy, leitet die Polizei den Verstoß an die Bußgeldstelle weiter. Und nur dann werden die Aufnahmen nach Angaben der Polizei gespeichert. Wer erwischt wird, muss mit einer Strafe von 100 Euro und einem Punkt rechnen. Deutlich weniger als in den Niederlanden, wo laut Emmerich mehr als 400 Euro fällig werden.

i Innenminister Michael Ebling (SPD) stellte das System am Freitag in Mainz vor. Helmut Fricke. Helmut Fricke/dpa

Smartphones seien allgegenwärtig – leider auch am Steuer, sagte Innenminister Michael Ebling (SPD). „Wer bei Tempo 100 auch nur eine Sekunde aufs Handy schaut, ist rund 30 Meter im Blindflug unterwegs – das kann lebensgefährlich sein.“ In Rheinland-Pfalz gibt es jedes Jahr 1000 Unfälle wegen Ablenkung der Fahrer. 2024 starben deshalb drei Menschen. Es gehe dem Land bei der Überwachung nicht ums Geld, sondern um den Präventionsgedanken, um „Verkehrserziehung“.

Nach dem Pilotprojekt 2022 war die Zahl der Handysünder im Vergleich zu vorher deutlich gesunken, wie Zählungen der Polizei ergaben. In der Testphase erwischte die Polizei an 46 Kontrolltagen 327 Handysünder in Trier. In Mainz war die Zahl der Verstöße wegen der größeren Verkehrsdichte mit 941 noch deutlich höher.

i Ein Polizist wertet die Bilder einer Monocam im Überwachungswagen aus. Helmut Fricke. Helmut Fricke/dpa

Bis die Monocam tatsächlich landesweit zum Einsatz kommt, dürften aber noch einige Monate vergehen. Das aktuelle Gerät für Mainz und Trier stammt noch leihweise von der niederländischen Polizei, die ihre Monocams aus einzelnen Komponenten selbst zusammenbasteln und auch die Software mit künstlicher Intelligenz entwickelt hat. Für eigene Geräte im Wert von jeweils etwa 30.000 Euro brauche es einen „öffentlichen Beschaffungsprozess“, sagte Ebling. Warum dieser nicht schon früher in die Wege geleitet wurde, erklärte er nicht. In den Polizeipräsidien wie Koblenz und der Pfalz gibt es vorerst also keine automatisierte Handyüberwachung.