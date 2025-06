Offenbach (dpa/lrs) – Die meisten Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich heute über viel Sonnenschein freuen. Lediglich zwischen Eifel und Westerwald werden ein paar Wolken aufziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad.

Am Mittwoch wird es bis zu 34 Grad heiß. In der Nacht zum Donnerstag ist mit Schauern und teils kräftigen Gewittern zu rechnen. Das wechselhafte Wetter hält den Tag über an. Immer wieder kann es Schauer und Gewitter geben. Es wird zwischen 24 und 29 Grad warm.