Ein lauter Knall treibt einen Labrador in die Flucht. Der entlaufene Hund hält Polizei und Tierrettung rund eineinhalb Stunden in Atem.

Schwegenheim (dpa/lrs) – Ein lauter Knall und weg war er: Ein entlaufener Labrador hat in der Pfalz für Aufregung und einen größeren Sucheinsatz von Polizei und Tierrettung gesorgt. Wie die Polizeidirektion Landau mitteilte, war der Hund bei einem Spaziergang am Dienstagmittag in Schwegenheim entwischt.

Zuvor soll sich an einem geparkten Auto ein lauter Knall gelöst und den Hund erschreckt haben. Der Labrador flüchtete demnach in ein angrenzendes Feld und war zunächst spurlos verschwunden. Erst nach rund eineinhalb Stunden intensiver Suche konnten die Einsatzkräfte den Ausreißer schließlich zwischen Harthausen und Schwegenheim einfangen. Das Tier sei dem erleichterten Besitzer wohlbehalten übergeben worden, hieß es.