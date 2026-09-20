Meinung zu den Wahlen im Osten Ernsthafte Arbeit statt Personaldebatten Thomas Haag 20.09.2026, 18:46 Uhr

i Thomas Haag Jens Weber. MRV

Drei mit Spannung erwarteten Landtagswahlen sind vorüber. Das Bild ist differenzierter als von manchem zuvor erwartet. Für einen Kanzler-Sturz bieten die Ergebnisse keine hinreichende Vorlage. Weiterarbeiten statt Selbstbeschäftigung wäre ratsam.

Schon zum zweiten Mal in diesem Monat könnten die Ergebnisse von Landtagswahlen durch interessierte Kreise dazu benutzt werden, eine Regierungskrise auf Bundesebene auszurufen. Doch anders als in Sachsen-Anhalt beim klaren Erfolg der AfD sind die Zahlen der ersten Hochrechnungen aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin viel weniger dazu geeignet, sich an Schnelldiagnosen mit dem Holzhammer zu versuchen.







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