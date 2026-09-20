Drei mit Spannung erwarteten Landtagswahlen sind vorüber. Das Bild ist differenzierter als von manchem zuvor erwartet. Für einen Kanzler-Sturz bieten die Ergebnisse keine hinreichende Vorlage. Weiterarbeiten statt Selbstbeschäftigung wäre ratsam.
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Schon zum zweiten Mal in diesem Monat könnten die Ergebnisse von Landtagswahlen durch interessierte Kreise dazu benutzt werden, eine Regierungskrise auf Bundesebene auszurufen. Doch anders als in Sachsen-Anhalt beim klaren Erfolg der AfD sind die Zahlen der ersten Hochrechnungen aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin viel weniger dazu geeignet, sich an Schnelldiagnosen mit dem Holzhammer zu versuchen.