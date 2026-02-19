Viele Rheinland-Pfälzer sahen dicke Flocken und weiße Dächer, als sie am Donnerstagmorgen die Rollläden hochzogen. Auf den Straßen sorgte der erneute Wintereinbruch für Probleme. Ein Überblick über die Lage – samt Ausblick auf die kommenden Tage.
Mit Wucht hat sich der Winter im Norden von Rheinland-Pfalz zurückgemeldet. Bis in die Niederungen ist am Donnerstag einiges an Schnee gefallen, und es kam insbesondere auf den Höhen zu glatten Straßen. Das bescherte Polizei und Rettungskräften eine arbeitsreiche Nacht und einen ebensolchen Vormittag: Zwischen 21 Uhr am Mittwochabend und Donnerstagmittag registrierte das Polizeipräsidium Koblenz circa 60 witterungsbedingte Unfälle.