Nach dem Waldbrand bei Reichenbach bleibt die Ursache unklar. Ermittler prüfen weiter, ob Fahrlässigkeit oder ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben.

Reichenbach/Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Nach dem großen Waldbrand bei Reichenbach im Landkreis Birkenfeld dauern die Ermittlungen an. So liege etwa das Gutachten des technischen Sachverständigen noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach der dpa. Zudem würden noch Zeugen vernommen.

Ermittelt werde wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, so der Sprecher. Nach wie vor komme jedoch auch ein technischer Defekt in Betracht. Das Feuer zerstörte Ende Juli rund 21 Hektar Wald- und Wiesenfläche, hieß es damals vom Landkreis. Der Brand wurde mutmaßlich durch den Unfall eines Rallyefahrzeugs bei einer Testfahrt ausgelöst.

Fehlende Genehmigung hat keine Auswirkungen auf strafrechtliche Einordnung

Einem Sprecher des Landkreises zufolge habe es Gespräche mit dem Bürgermeister über mögliche Testfahrten gegeben, hieß es kurz nach dem Brand. Es habe jedoch keine Genehmigung für die Testfahrt auf einem Wirtschaftsweg der Gemeinde Reichenbach vorgelegen. Das Fahrzeug sei damals von der Polizei sichergestellt worden.

Unmittelbare Auswirkungen auf die strafrechtliche Einordnung habe die Frage, ob eine wirksame verwaltungsrechtliche Genehmigung vorlag, nicht, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. «Sie könnte allerdings für die Frage einer möglichen Pflichtverletzung von Bedeutung sein.»