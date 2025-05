In Neustadt an der Weinstraße brennt eine Dachgeschosswohnung. Das gesamte Gebäude ist unbewohnbar. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) – Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung in Neustadt an der Weinstraße ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wird der 26-jährige Bewohner verdächtigt, am Donnerstag das Feuer vorsätzlich mit Benzin gelegt zu haben.

Er verletzte sich bei dem Brand schwer und sei derzeit nicht vernehmungsfähig. Andere Personen wurden nicht verletzt. Das Motiv der Brandstiftung müsse laut Polizei noch ermittelt werden. Durch das Feuer und die Löscharbeiten sei das gesamte Gebäude unbewohnbar. Es entstand ein geschätzter Schaden von einer Million Euro.