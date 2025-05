VW löst Audi als Streifenfahrzeug bei der rheinland-pfälzischen Polizei ab. Was den Wechsel veranlasst hat und wann die neuen Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden, teilt das Ministerium des Inneren und Sport in einer Pressemeldung mit.

Bislang sind Streifenpolizisten in Rheinland-Pfalz mit dem Audi A6 Avant unterwegs. Dieser soll nun im kommenden Jahr durch den Passat Variant der Marke Volkswagen (VW) abgelöst werden. In einer Pressemitteilung des Innenministeriums heißt es dem Minister Michael Ebling (SPD) zufolge: „Wir statten unsere Polizei weiter mit moderner und leistungsfähiger Technik aus, sei es am Boden, zu Wasser und in der Luft.“ Nach neuen Hubschraubern und einem neuen Polizeiboot seien nun die Funkstreifenwagen an der Reihe. Ebling betrachtet die Neuerung als Zugewinn an Sicherheit, Komfort und Effizienz für den täglichen Einsatz der Beamten.

Die Wahl der neuen Streifenwagen sei bei einer europaweiten Ausschreibung auf das Unternehmen VW gefallen. Bevor die insgesamt 350 Fahrzeuge 2026 zum Einsatz kommen, müssen sie allerdings noch speziell für die Anforderung des Streifendienstes angepasst werden.

Stauraum, Heckkamera und Sitzkomfort durch Modifizierung

Zu dieser Modifizierung gehört unter anderem ein Laderaumsystem mit ausreichend Platz für Schutzkleidung, die für Amok- und Terrorlagen mitgeführt wird, sowie eine Heckkamera zur Eigensicherung der Einsatzkräfte. „Auch der Sitzkomfort wird durch einen speziell und eigens entwickelten Polizeisitz verbessert, der auf das Tragen des Polizeieinsatzgürtels ausgelegt ist“, heißt es in der Pressemeldung weiter.

„Wir investieren gezielt in die Einsatzfähigkeit und Eigensicherung unserer Polizei“, teilt der Innenminister mit. Im Vier-Jahres-Takt erhält die Funkstreifenwagenflotte ein Update. Zuletzt hatte man 2017 komplett den Hersteller gewechselt, und zwar von Mercedes-Benz zu Audi. Der damalige Umstieg verlief nicht ganz reibungslos, da Kritik seitens der Polizisten am zu kleinen Kofferraum bei der Neuanschaffung nicht berücksichtigt wurde. Für die zusätzliche Schutzausrüstung sei in dem Audi A4 Avant bis zur Ablösung durch den Audi A6 Avant 2021 kaum Platz gewesen.