Mainz (dpa/lrs) – Nachdem die USA Atomanlagen im Iran bombardiert haben, gilt in Rheinland-Pfalz erhöhte Wachsamkeit. «Der Angriff der USA auf die iranischen Atomanlagen ist eine neue Eskalation im Nahen Osten», stellte das Innenministerium in Mainz auf Anfrage fest. Und: «Eine große Zahl von Militärstützpunkten der Amerikaner in Deutschland befinden sich in Rheinland-Pfalz.»

Die Sicherheitsbehörden des Landes stünden im engen Austausch mit den amerikanischen Stützpunkten sowie dem Bundeskriminalamt. Alle Polizeidienststellen seien zudem erneut sensibilisiert und die Wachsamkeit erhöht worden. «Zum aktuellen Zeitpunkt wurden die bereits hohen Sicherheitsvorkehrungen nicht weiter erhöht, eine Änderung dieser Lage kann aber jederzeit erfolgen.»