Gemeinsam haben sich Vertreter der Landesregierung, des Landtags und der Justiz in Mainz in das Kondolenzbuch zum Andenken an Herbert Mertin eingetragen. Der Landesjustizminister war am Freitag völlig überraschend verstorben. „Politisch und menschlich ist sein Tod ein großer Verlust. Er wird uns sehr fehlen“, sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).

i Trauer um Herbert Mertin: Mitglieder der Landesregierung trugen sich ins Kondolenzbuch für den verstorbenen Justizminister ein. Stephan F. F. Dinges/Staatskanzlei RLP

Ihre Trauer brachten Schweitzer und sein Kabinett, Landtagspräsident Hendrik Hering und die Mitglieder des Landtagspräsidiums, die Fraktionsvorsitzenden sowie der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz und des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz, Lars Brocker, beim Eintrag in ein Kondolenzbuch in der Staatskanzlei gemeinsam zum Ausdruck, heißt es in einer Mitteilung der Staatskanzlei.

Der Tod des allseits geachteten und beliebten Liberalen hatte tiefe Trauer ausgelöst – weit über Parteigrenzen hinweg. Rheinland-Pfalz werde Mertin ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren, so Schweitzer. red