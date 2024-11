Weltmeister aus dem Westerwald Er knipst den Unterwasser-Weihnachtsbaum an 22.11.2024, 16:44 Uhr

i Weihnachtsbaumwurm werden die winzigen Röhrenwürmer auf Englisch genannt - und wenn der Westerwälder Peter Borsch, Weltmeister der Unterwasserfotografie in der Kategorie "Kreativ", sie mit Blitz und Spiegelreflexkamera in Szene setzt, machen sie ihrem Namen alle Ehre. Foto: Peter Borsch Peter Borsch

Mit geübten Handgriffen fixiert Peter Borsch seine Spiegelreflexkamera im wasserdichten Gehäuse: Schon ist alles für den Tauchgang vorbereitet. Der Westerwälder Sporttaucher ist Weltmeister der Unterwasserfotografie in der Kreativ-Kategorie.

„Und dabei wohne ich nicht mal am Wasser.“ Ein wenig scheint Peter Borsch selbst überrascht, dass er die Kreativ-Weltmeisterschaft der Unterwasserfotografen gewonnen hat. Gibt es doch Konkurrenten etwa aus Portugal, die am Meer leben und jeden Tag genau da üben könnten, wo internationale Wettbewerbe ausgetragen werden, während der Westerwälder fürs Training auf heimische Seen angewiesen ist.

