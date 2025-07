Die Sparpläne der Bundesregierung bei den Mitteln für die Entwicklungshilfe stoßen auf Protest – auch in Rheinland-Pfalz: Das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk (Elan) RLP kritisiert die anstehenden Haushaltskürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit des Bundes scharf. „Es ist völlig unverständlich, dass Deutschland seine Unterstützung in dem Moment kürzt, in dem sie dringender denn je im Globalen Süden gebraucht wird“, so Barbara Mittler vom Elan gegenüber unserer Zeitung.

Die Bundesregierung will den Etat des Entwicklungsministeriums weiter kürzen. 2026 soll das Ressort 9,94 Milliarden Euro ausgeben dürfen, gut 330 Millionen Euro weniger als dieses Jahr, berichtet der Evangelische Pressedienst (epd). Bereits von 2024 auf 2025 war der Entwicklungsetat im Regierungsentwurf dem epd zufolge um fast 1 Milliarde Euro gekürzt worden. Damit entferne sich Deutschland immer weiter vom Ziel der Vereinten Nationen, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen, kritisiert das Elan.

Die Mittelkürzungen wiegen umso schwerer vor dem Hintergrund des Wegfalls der Entwicklungsgelder der USA, der USAID-Mittel, betont Barbara Mittler. Hilfsprojekte gegen Hunger, Armut und Krankheiten im Globalen Süden seien bereits eingestellt oder in Gefahr. Die Geschäftsleiterin geht davon aus, dass auch die Arbeit rheinland-pfälzischer Organisationen und ihrer Partner vor Ort im Ausland betroffen sein werden. So könnten Mittel für ihre Projektarbeit wie dem Bau von Schulen, Brunnen oder Krankenhäusern im Globalen Süden, die beim BMZ beantragt werden, Kürzungen unterliegen.

„Dadurch, dass zivilgesellschaftlichen Organisationen öffentliche Mittel fehlen, wenden sie sich schon jetzt verstärkt an die Diözesen“, ergänzt Eva Baillie von der Geschäftsstelle Weltkirche, Gerechtigkeit und Frieden im Bistum Mainz, die auch im Vorstand des Elan sitzt. Den Mittelausfall könnten die Kirchen weder im Land noch im Bund auffangen.

Was ist das Elan?

Das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz ist der Zusammenschluss von rund 450 entwicklungspolitischen Vereinen und Eine-Welt-Initiativen in Rheinland-Pfalz. Ziel des gemeinnützigen Vereins ist es nach eigenen Angaben, entwicklungspolitische Themen in allen Gesellschaftsbereichen von Rheinland-Pfalz zu verankern. Mehr unter: www.elan-rlp.de