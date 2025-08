Seit Julia Klöckner Bundestagspräsidentin ist, hagelt es Kritik. Sie sei nicht in der Lage, das Amt mit gebotener Neutralität auszuüben. Es fehle ihr an der „Würde“, das hohe Haus zu repräsentieren. Haben die Kritiker recht? Oder übersehen sie etwas?

Wenn Sie „hinter dem Adler“ wartet, dass der Gong ertönt, dann ist sie „voll fokussiert“. Vor dem Adler, dem Wappentier der Bundesrepublik, der die Kopfseite des Parlamentssaals schmückt, ist seit März ihr Sitzplatz. Der Sessel der Bundestagspräsidentin. Der Gong ertönt zum Beginn einer jeden Bundestagssitzung. Julia Klöckner (52) leitet nun diese Sitzungen. Und wie sie sie leitet, das gefällt ganz und gar nicht jedem der 630 Abgeordneten. Und so manchem Beobachter auch nicht.

Als „streng, klar, fair“ beschreibt Klöckner ihre eigene Sitzungsführung, „streng gegen andere, lax gegen sich selbst“, zu dieser Bewertung kamen die fünf Autorinnen und Autoren eines Artikels im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, der die neue Bundestagspräsidentin innerhalb der ersten 100 Tage im Amt unter die Lupe nahm. Sie agiere in dem Amt „wie eine CDU-Generalsekretärin“, kritisierte der „Spiegel“.

i Keine Woche ohne medialen Aufreger: Julia Klöckner polarisiert als Bundestagspräsidentin. Kay Nietfeld. picture alliance/dpa

Es ist eines von zwei Narrativen, auf die sich die Hauptstadtpresse bei der Beschäftigung mit der neuen Bundestagspräsidentin so langsam einpendelt. Klöckner ist parteiisch, so lautet das eine. Klöckners Verhalten sei der „Würde des hohen Amtes“ oft nicht angemessen, so lautet das zweite. Man spürt beim Lesen förmlich, wie sehr die Medien des Berliner Politikbetriebs noch fremdeln mit der CDU-Frau aus Rheinland-Pfalz. Immer noch, müsste man sagen. Umgekehrt fremdelt Klöckner nicht. „Ich lasse mich da nicht treiben, bei denen ist jeder irgendwann mal dran“, sagt sie, wenn sie auf einige wenig schmeichelhafte Artikel über ihre ersten Monate im Amt angesprochen wird.

Bisher verging auch kaum eine Woche, ohne dass die Bundestagspräsidentin für einen medialen Aufreger sorgte. Der Abgeordnete Marcel Bauer (Linke) rasselte mit Klöckner zusammen, weil er seine Baskenmütze nicht absetzen wollte. Seine Fraktionskollegin Cansin Köktürk geriet in Klöckners strenges Visier wegen ihres T-Shirts mit der Aufschrift „Palestine“, die Regenbogenflagge ließ sie am Reichstag zum Christopher Street Day nicht hissen, AfD-Chefin Alice Weidel drohte sie nach einem Wortwechsel kurzerhand mit dem Rausschmiss aus der laufenden Sitzung.

Die Linke sieht in ihr eine „Kulturkämpferin“

Es ist auch ein besonders schwieriger Job, in diesem 21. Deutschen Bundestag zu präsidieren. Die extremen Ränder sind zahlenmäßig stark gewachsen. Erfolgreiche Provokationen im Parlament sind guter Stoff für die Social-Media-Strategien von Parteien wie der AfD und der Linken. Selbst honorige Amtsvorgänger wie Wolfgang Thierse (SPD) und Norbert Lammert (CDU) hätten ihr mit auf den Weg gegeben, sie seien froh, dass sie den Job nicht in dieser Konstellation des Bundestages hätten machen müssen, erzählt Klöckner.

Dennoch frisst sich der Vorwurf fest, Julia Klöckner nutze das hohe Amt, welches sie zur Neutralität verpflichtet, um Parteipolitik zu machen. Als „Kulturkämpferin“ bezeichnen sie ihre Gegner. Die Konservative, oder das Konservative, scheine überdeutlich durch. Gerade so, als ob man bei einem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble lange hätte rätseln müssen, zu welcher Partei er gehört.

Die „Abteilung Attacke“ soll nun plötzlich versöhnen

Wer den Weg der Politikerin Julia Klöckner lange begleitet, kann sich nicht darüber wundern, dass 100 Tage im Amt einen Menschen nicht schlagartig verändern. Die Rheinland-Pfälzerin ist in der CDU schon immer Mitglied der „Abteilung Attacke“ gewesen. Und die meiste Zeit ihres politischen Lebens hat sie Wahlkampf gemacht. Um Bundestagsmandate, um Landtagsmandate, zwei Mal – gegen Kurt Beck und gegen Malu Dreyer – um das Amt der Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz.

Seitdem Friedrich Merz die CDU führt, war Klöckner gemeinsam mit Jens Spahn als „Terrier“ des Oppositionsführers und jetzigen Kanzlers unterwegs. Was gesagt werden sollte, aber zu bissig war für den Chef, das sprachen die beiden aus. Bei zahlreichen Protagonisten der gescheiterten Ampel-Regierung, vor allem aus Reihen der Grünen und der SPD erzeugt die Erwähnung von Klöckners Namen bis heute ein Gesicht wie beim Biss in eine unreife Zitrone. Klöckner ist schnell, schlagfertig, pointiert und zäh in der Auseinandersetzung. „Neutralität“ oder „Würde“ sind nicht die ersten Attribute, die einem einfallen.

„Nirgendwo gibt es besseres Gebäck als bei Steinmeier.“

Julia Klöckner über ihr Kaffeetrinken im Schloss Bellevue

Viele Menschen jenseits des Berliner Politik-Betriebs lieben sie für ihre impulsive, hemdsärmelige Art. An einem Montagabend im Juli hatte Julia Klöckner ins „Brauwerk“ in Bad Kreuznach geladen. Die schicke Brauerei-Gaststätte liegt am Eingang zum Naherholungsgebiet Salinental. Das Freibad und ein Wohnmobilstellplatz sind ganz in der Nähe. Es fühlt sich hier immer ein bisschen nach Urlaub an.

Es ist so ein bisschen die „gute Stube“ der Christdemokraten an der Nahe. Hier werden Wahlkampfveranstaltungen abgehalten, Pressekonferenzen veranstaltet und kommunale Wahlsiege gefeiert. Für die Veranstaltung „100 Tage Bundestagspräsidentin Julia Klöckner“ musste man sich anmelden. Die 160 Plätze waren natürlich ruckzuck weg. Obwohl an diesem Abend überraschend wenige gesichtsbekannte „Parteigänger“ im Saal sitzen, ist es eine geschlossene Fan-Base.

Biden, Macron, Jogi Löw – 100 Tage in mehr als 100 Bildern

Fragesteller hier beginnen ihre Wortmeldung gern mit „Liebe Julia…“. Aber Fragen werden hier sowieso nur ganz zum Schluss gestellt. Vorher gibt es eine Art Promi-Dia-Schau, sozusagen 100 Tage in mehr als 100 Bildern. Julia Klöckner mit Joe Biden, mit Emmanuel Macron, mit Jogi Löw, Angela Merkel, Kai Pflaume, Frank-Walter Steinmeier. Bei dem war sie zum Kaffeetrinken im Schloss Bellevue und weiß nun zu berichten, dass es „nirgendwo besseres Gebäck gibt als bei Steinmeier“. Den Menschen aus Klöckners Wahlkreis gefällt der Vortrag sichtlich. Für die Geschichte mit der Baskenmütze des Abgeordneten Bauer gibt es hier sogar spontan ein bisschen Applaus.

Bei einem Hund mit eigenem Instagram-Account sieht der „Spiegel“ die Würde des hohen Hauses gefährdet

Die politische Agenda der neuen Bundestagspräsidentin – Geschäftsordnung überarbeiten, Abstimmungen digitalisieren, Abgeordneten-Fragerecht ändern, Bundestagspolizeigesetz neu fassen – ist zwar lang, hier aber schneller abgehakt als die lustige Anekdote vom Kleiderkauf in Rom für das Papst-Begräbnis. Boulevard-Blätter wie „Bunte“ und „Gala“ könnten aus dieser Nummer-Revue Sonderhefte drucken. Die „Spiegel“-Autoren, die kritisieren, Klöckner nutze „das Amt als Bühne für sich“, könnten aus den Zitaten dieses Abends im „Brauwerk“ ein Schlachtfest machen, sind aber in Berlin geblieben.

i Julia Klöckner spielt auf dem Landesparteitag der CDU Rheinland-Pfalz im Dezember 2024 mit ihrem Labradoodle „Ella“. Ira Schaible. picture alliance/dpa

Sie machen die fehlende „Würde“ lieber an „Ella“ fest. An Klöckners ständiger Begleiterin, der Labradoodle-Dame mit dem eigenen Instagram-Account, arbeiten sich derzeit viele ab, nicht nur Hauptstadt-Journalisten. In der Landes-CDU wird beim Hintergrundgespräch in Mainz gegiftet, sie (Klöckner) könne das Tier „doch wenigstens beim Parteitagsbesuch mal zu Hause lassen“, der „Spiegel“ steigt natürlich mit „Ella“ in seinen Artikel ein. Beim Sommerempfang der Wirtschaft im heimischen Bad Kreuznach muss die nominell zweithöchste Amtsträgerin des Staates drängende Fragen einer anderen Doodle-Besitzerin nach dem richtigen Hunde-Coiffeur beantworten.

Seit 30 Jahren „Die Weinkönigin“. Warum eigentlich?

Es ist ein Spezifikum von Klöckners langer politischer Karriere, dass sie ihren Kritikern immer Stereotypen anbietet, an denen sich diese abarbeiten können. Die „Weinkönigin“ (1994/95) ist ein solches, das bis heute in kaum einem kritischen Porträt über sie fehlt. Wer in Klöckners Biografie so tief gräbt, könnte auch schreiben, dass sie 2010 das „Young Leader“-Programm der Denkfabrik „Atlantik-Brücke“ für aufstrebende politische und wirtschaftliche Führungskräfte absolvierte. Aber das würde wahrscheinlich nicht so schön ins Bild passen.

i „Plötzlich Präsidentin“. Plötzlich? Wirklich? Katharina Kausche. picture alliance/dpa

Helmut Kohl oder Kurt Beck wussten, welche „Rolle“ Rheinland-Pfälzern in der Bundespolitik gern zugedacht wird. Auch die „Süddeutsche Zeitung“ räumte unlängst ihre legendäre „Seite 3“ für Klöckner frei und schickte zwei Männer aus der Redaktion ins Büro der Bundestagspräsidentin. Der von ihr dort aufgestellte Weinkühlschrank schaffte es in den Artikel, Ella überraschend nicht. „Nie war das Amt so wichtig wie heute“, konstatierten die SZ-Reporter und fragten: „Ist sie ihm gewachsen oder kann sie an ihm wachsen?“ Hätten sie die Frage bei Schäuble oder Lammert auch gestellt? Es ist eine Frage, die Klöckner in den Rang einer Politik-Novizin stellt. Der Artikel auf Seite 3 der SZ ist überschrieben mit „Plötzlich Präsidentin“. Plötzlich? Wirklich?

Merkel, Kramp-Karrenbauer, Laschet – alle weg, Klöckner ist noch da

Zwölf Jahre Landesvorsitzende von 2010 bis 2022, Bundesministerin von 2018 bis 2021, von 2012 bis 2021 stellvertretende Bundesvorsitzende, danach drei Jahre Bundesschatzmeisterin, also von 2010 bis heute ununterbrochen Mitglied im Bundesvorstand der Partei. Die Vorsitzenden in dieser Zeit hießen Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet. Alle weg, Julia Klöckner noch da.

Und nun Friedrich Merz. Der Merz, auf den kaum Einer in der CDU noch wetten wollte, während Klöckner sich erzloyal an seine Seite stellte. Der Merz, der sie nun in das zweithöchste Amt im Staate hievte. Man könnte meinen, Klöckner habe es zur politischen Kunstform entwickelt, immer wieder unterschätzt zu werden. Ihre lange Karriere ist ein bisschen wie ein Zaubertrick, der funktioniert, weil das Publikum sich ablenken lässt. „Alle Augen auf Ella“, sozusagen.

„Haltung, Herz, Heimat“ das ist der Slogan auf ihrer Internetseite und auf einer beidseitig bedruckten bunten Karte, auf der auch der Bundesadler nicht fehlt. Eine Karte, wie sie von Wahlkämpfern gern auf Tische gelegt wird, bei Veranstaltungen wie der im „Brauwerk“ im Salinental. Ob sie nicht lieber Ministerin geworden wäre, fragt einer die „liebe Julia“ gegen Ende des Abends. Dieses Amt nun sei reizvoller für sie persönlich, antwortet Klöckner dem Fragenden. „Im Kabinett wäre ich ja nur eine von vielen gewesen.“