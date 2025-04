Mainz (dpa/lrs) – Abwehrspieler Anthony Caci vom 1. FSV Mainz 05 hat sich nicht so schwer verletzt wie zunächst befürchtet. Laut Angaben des Fußball-Bundesligisten zog sich der 27-Jährige beim Auswärtsspiel in München nur eine Verstauchung am Sprunggelenk zu. Ob der Außenverteidiger schon im Derby gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) wieder auflaufen kann, hänge vom Heilungsverlauf in den kommenden Tagen ab.

Der Franzose hatte sich am vergangenen Samstag im Zweikampf mit dem Münchener Leroy Sané am Fuß verletzt und musste nach nicht einmal 30 Spielminuten von Betreuern gestützt den Platz verlassen. Die Mainzer verloren 0:3 beim FC Bayern.