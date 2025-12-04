Baustelle steht weiter still Großprojekt Landesuntersuchungsamt: Kein Ende in Sicht Bastian Hauck 04.12.2025, 16:37 Uhr

i Die Bauarbeiten am Neubau des Landesuntersuchungsamts ruhen. Rund 280 Mitarbeiter sollen in dem Gebäude arbeiten. Die Kosten sind geradezu explodiert. Ursprünglich waren 67,7 Millionen Euro veranschlagt worden. Inzwischen geht man im zuständigen Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung in Mainz von 117,5 Millionen Euro aus. Ein sattes Plus von rund 50 Millionen Euro. Thomas Frey/dpa

Die Großbaustelle Landesuntersuchungsamt ist mächtig in Schieflage geraten. Wann gehen die Bauarbeiten in Koblenz-Bubenheim weiter? Wann will der zuständige LBB den Neubau endlich fertigstellen? Ein Ende ist nicht abzusehen.

Die Bauarbeiten auf der Großbaustelle Landesuntersuchungsamt ruhen aktuell. Der für das Projekt zuständige Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) kann auf Anfrage unserer Zeitung weder mitteilen, wann die Baupause in Koblenz-Bubenheim endet – noch wann der Neubau des Landesuntersuchungsamtes fertiggestellt sein wird.







Artikel teilen

Artikel teilen