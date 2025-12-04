Großprojekt Landesuntersuchungsamt: Kein Ende in Sicht

Die Großbaustelle Landesuntersuchungsamt ist mächtig in Schieflage geraten. Wann gehen die Bauarbeiten in Koblenz-Bubenheim weiter? Wann will der zuständige LBB den Neubau endlich fertigstellen? Ein Ende ist nicht abzusehen.
Die Bauarbeiten auf der Großbaustelle Landesuntersuchungsamt ruhen aktuell. Der für das Projekt zuständige Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) kann auf Anfrage unserer Zeitung weder mitteilen, wann die Baupause in Koblenz-Bubenheim endet – noch wann der Neubau des Landesuntersuchungsamtes fertiggestellt sein wird.