Der Bundestag hat am Dienstag ein Schuldenpaket von historischem Ausmaß auf den Weg gebracht. Für das Finanzpaket von Union und SPD braucht es aber auch im Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit. Die Länderkammer kommt am Freitag in Berlin zusammen. Eine Zustimmung von Rheinland-Pfalz steht dabei auf der Kippe. Die rheinland-pfälzische Ampel aus SPD, Grünen und FDP ist in der Frage zwiegespalten.

Zwar warb der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) am Dienstag im Bundestag für die Lockerung der Schuldenbremse – auch die Länder dürften dann künftig Schulden in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufnehmen – sowie das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Infrastruktur, woraus die Länder 100 Milliarden Euro erhalten sollen. Für Rheinland-Pfalz wird dies voraussichtlich 500 Millionen Euro jährlich in den kommenden Jahren bedeuten. Bei der FDP kam das aber nicht gut an. Die Liberalen sind klar gegen die Lockerung der Schuldenbremse und die Aufnahme von Hunderten Milliarden neuer Schulden.

Keine Entscheidung im Kabinett

Nach Informationen unserer Zeitung soll die Landesregierung am Dienstag nicht wie sonst üblich zu einer Entscheidung über das Abstimmungsverhalten im Bundesrat gekommen sein. Laut Regierungssprecherin Andrea Bähner besteht noch bis zur Bundesratssitzung am Freitag die Möglichkeit, eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) ließ auf Anfrage mitteilen, dass die Landesregierung ihr Abstimmungsverhalten am Freitag festlegen werde.

i Wird die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt ihr Votum nutzen, um sich in ihrer Partei zu profilieren? Helmut Fricke/dpa

Klar ist: Legt die FDP-Wirtschaftsministerin ihr Veto ein, muss sich die Landesregierung laut Koalitionsvertrag im Bundesrat enthalten. Für die Entscheidung über die Grundgesetzänderung ist das wahrscheinlich zweitrangig. Der Bundesrat hat aktuell 69 ordentliche Mitglieder. Für eine Zweidrittelmehrheit sind demnach 46 Stimmen erforderlich.

Landesregierungen, an denen nur die CDU, die SPD sowie die Grünen beteiligt sind, kommen auf 41 Stimmen. Bayern hat mit seinen sechs Stimmen ebenfalls Zustimmung signalisiert. Die Stimmen aus Rheinland-Pfalz wären nicht nötig. Für eine komfortable Majorität wäre die Einwilligung weiterer Bundesländer wie Rheinland-Pfalz durchaus wichtig. Und für den Koalitionsfrieden in der rheinland-pfälzischen Ampel aus SPD, Grünen und FDP wäre eine Enthaltung nicht gerade förderlich.

Wird Wirtschaftsministerin Schmitt ihr Votum nutzen, um sich in ihrer Partei zu profilieren? Schmitt will Anfang April FDP-Landeschefin werden. Oder knickt die Liberale für den Koalitionsfrieden und die Millionen ein? Als Ministerin für Wirtschaft und Verkehr dürfte sie eher kein Interesse daran haben, dass das Land gegen das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen stimmt. Die jährlichen 500 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz kommen schließlich aus Berlin.

Gegenüber der „FAZ“ deutete Schmitt am Wochenende Zuspruch an. Sie sagte, es sei dem Land „schwer zu vermitteln, dass wir ohne Weiteres so viel Geld ziehen lassen, das dringend gebraucht wird“. Aus Regierungskreisen war am Mittwoch allerdings zu hören, dass die Zeichen auf Enthaltung stehen und die FDP sich eine Zusage, wenn überhaupt, teuer erkaufen lassen würde.

i FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis hatte die Entscheidungen im Bundestag am Dienstag scharf kritisiert. Lando Hass/dpa

Wie die aktuelle Linie der FDP aussieht, machte FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis deutlich. Er hatte die Entscheidungen des Bundestags am Dienstag scharf kritisiert. Die Beschlüsse stellten „eine große Hypothek für die junge Generation“ dar. Fernis sprach von einer „maßlosen Schuldenpolitik“ der wahrscheinlich neuen Bundesregierung aus Union und SPD. Vor allem die jungen Menschen müssten „dieses finanzpolitische Feuerwerk bezahlen“, tadelte der FDP-Fraktionschef. Ähnlich äußerten sich die Jungen Liberalen. Sie forderten die FDP in der Landesregierung auf, „ein Signal zu setzen“ – und nicht zuzustimmen.

„Die Beschlüsse des Bundestags sind eine große Hypothek für die junge Generation. Vor allem CDU/CSU und SPD haben den Menschen in Deutschland heute einen ganzen Sack Sand in die Augen gestreut. Schulden in Höhe von insgesamt fast einer Billion Euro werden als sicherheitspolitische Notwendigkeit verkauft. Das ist für jede mündige Bürgerin und jeden mündigen Bürger ein Hohn.“

FDP-Landtagsfraktionschef Philipp Fernis nach der Entscheidung des Bundestags am Dienstag.

Einige Landtagsfraktionen mehrere Länder kündigten am Mittwoch an, das Schuldenpaket mit Verfassungsklagen stoppen zu wollen. Sie verwiesen auf die Verfassungsautonomie der Länder. Die rheinland-pfälzische FDP-Fraktion werde nicht klagen, erklärte Fernis unserer Zeitung. Die Klagen der anderen Fraktionen seien darauf ausgerichtet, den jeweiligen Landesregierungen eine Zustimmung im Bundesrat zu untersagen. Fernis sagte: „Das ist aus meiner Sicht für uns als regierungstragende Fraktion nicht der richtige Weg. Wir können in Rheinland-Pfalz die Entscheidung im Bundesrat politisch beeinflussen.“ Man setze sich politisch mit der Abstimmungsfrage auseinander. Einen Anlass für eine Klage sehe man nicht.